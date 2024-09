Núcleo de inflação do Japão acelera em agosto pelo quarto mês seguido

O núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui os custos voláteis de alimentos frescos, aumentou 2,8% em agosto em relação ao ano anterior, em linha com a previsão do mercado depois de alta de 2,7% em julho.

Um índice separado que exclui os custos de alimentos frescos e de combustível, que é analisado pelo Banco do Japão como um indicador melhor da inflação impulsionada pela demanda, avançou 2,0% em agosto em relação ao ano anterior, de 1,9% em julho.

"Embora o iene tenha se fortalecido acentuadamente nas últimas semanas, acreditamos que levará pelo menos meio ano para que os custos mais baixos dos insumos sejam repassados aos preços ao consumidor", disse Marcel Thieliant, diretor da Capital Economics para a região Ásia-Pacífico.

O Banco do Japão encerrou os juros negativos em março e elevou a taxa de curto prazo para 0,25% em julho, considerando que a inflação estava a caminho de atingir sua meta de 2% nos próximos anos.