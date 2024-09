Ibovespa recua com fiscal no radar

De acordo com o analista Renato Nobile, da Buena Vista, um tom "mais duro" do Comitê de Política Monetária (Copom) ao subir a Selic e a redução pelo governo do montante a ser contigenciado no Orçamento têm contribuído para o sentimento interno negativo.

Os ministérios do Planejamento e da Fazenda apontaram na sexta-feira que a contenção total de verbas de ministérios para respeitar regras fiscais será reduzida de 15 bilhões de reais para 13,3 bilhões de reais, com ganhos de arrecadação compensando uma alta de gastos obrigatórios.

As atenções agora se voltam para a entrevista coletiva do relatório de receitas e despesas nesta segunda-feira, às 11h.

Análise gráfica da equipe do BB Investimentos também apontou uma piora da percepção dos investidores com os temas domésticos, apesar do bom desempenho das bolsas norte-americanas.

Nos Estados Unidos, os principais índices acionários abriram em alta, com investidores mudando seu foco para comentários de autoridades do Federal Reserve e dados econômicos na semana, após a decisão do banco central de iniciar o afrouxamento monetário.

DESTAQUES