Petrobras prevê até R$3,5 bi para concluir fábrica de fertilizantes no MS, diz diretor

O executivo também destacou que a companhia estuda a produção de combustível para aviação a partir de etanol, conhecido como ATJ.

"ATJ é uma grande oportunidade para gente produzir querosene de aviação verde... Temos grandes oportunidades com álcool de cana no Sudeste, álcool de milho crescendo muito no Centro-Oeste", disse o diretor.

França citou que a produção de combustível para aviação a partir de etanol poderia ter sinergias com as refinarias da companhia, gerando ganho de produtividade. No entanto, ainda não há definição sobre a localização ou prazos para eventuais projetos.

Ele destacou ainda que o "álcool como matéria-prima não é problema". A questão, segundo o diretor, é a infraestrutura necessária, que poderá demandar, por exemplo, dutos.

(Por Marta Nogueira, Rodrigo Viga Gaier e Fábio Teixeira)