Ibovespa cai com exterior negativo; Vale e Petrobras sobem

DESTAQUES

- VALE ON subiu 0,45%, em linha com a alta dos futuros do minério de ferro na China, que ainda reagiam ao amplo pacote chinês de estímulos econômicos anunciado na véspera. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com alta de 4,19%, a 709 iuanes (101,02 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS ON teve acréscimo de 0,07%, enquanto PETROBRAS PN subiu 0,73%, destoando do movimento de baixa dos preços do petróleo no exterior. Analistas do JP Morgan elevaram nesta quarta as ações da estatal para overweight, ante neutro, e subiram o preço-alvo das ações ON de 43 para 49 reais, e PN de 40,50 para 46,50.

- PRIO ON caiu 3,72%, seguindo a mesma direção dos preços do petróleo, que levou o barril do Brent a encerrar as negociações em queda de 2,27%, a 73,46 dólares. O noticiário em torno da petroleira ainda envolveu o anúncio de que está negociando com a chinesa Sinochem a aquisição de participação no campo Peregrino. No setor, BRAVA ENERGIA ON perdeu 6,47%.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 1,26%, em dia sem direção comum no setor, com BANCO DO BRASIL ON recuando 0,29%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT fechou com variação positiva de 0,1% e BRADESCO PN avançou 0,63%.

- BTG PACTUAL UNIT encerrou com alta de 0,46%. O banco de investimento anunciou nesta quarta a aquisição de mais uma gestora norte-americana, a Greytown Advisors, com atuação em multifamily office, dando sequência ao seu plano de expansão internacional.