Indústria vê eventual acordo Mercosul-China como ameaça a cerca de R$500 bi em investimentos até 2027

O grupo foi criado em 2018 e afirma representar 43% do PIB industrial brasileiro, sendo formado por 14 entidades da indústria nacional nos segmentos de transformação, construção civil e comércio exterior.

"Quinhentos bilhões (de reais) em investimentos serão paralisados de imediato", acrescentou o executivo se referindo à eventualidade do bloco de países formado por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai fazer um acordo com a segunda maior economia do mundo.

Os maiores defensores de um pacto com o país asiático são Uruguai e Paraguai, sendo que o presidente paraguaio afirmou no domingo que seu país está "totalmente aberto" a acordos comerciais com a China por meio do Mercosul. Dias antes, as autoridades do Mercosul mantiveram um diálogo com seus homólogos chineses na capital do Uruguai.

Apesar do governo federal ter tomado uma série de medidas de proteção comercial envolvendo diversos setores da economia entre o final de 2023 e este ano -- incluindo automóveis, aço e petroquímica -- a avaliação do setor industrial é que elas são insuficientes tanto em intensidade quanto em agilidade.

Lopes citou projeções da Associação de Comércio Exterior do Brasil, integrante da Coalizão, que mostram que a balança comercial de manufaturados do Brasil este ano deve terminar com um resultado negativo de 135 bilhões de dólares, aumento ante os 108 bilhões de 2023.

Desde 2016, quando houve déficit de cerca de 44 bilhões de dólares, a balança do setor manufatureiro nacional mostra resultados negativos crescentes, segundo o levantamento da AEB que usa dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).