Ações da China saltam com a promessa de Pequim de mais estímulos

O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve alta de 4,16%.

As ações subiram acentuadamente depois que a mídia estatal informou, citando uma reunião do Politburo sobre a situação econômica, que a China intensificará os ajustes anticíclicos das políticas fiscal e monetária e se esforçará para atingir as metas de desenvolvimento econômico e social do ano inteiro.

"O destaque foi a promoção da estabilização do mercado imobiliário", disse Xing Zhaopeng, estrategista sênior para a China do ANZ.

"Do lado da oferta, o governo controlará rigorosamente o aumento e, do lado da demanda, relaxará ainda mais as restrições de compra. Em um futuro próximo, as políticas imobiliárias em Pequim e Xangai poderão ser ainda mais relaxadas", acrescentou Xing.

A última reunião do Politburo marca uma mudança fundamental na postura de Pequim em relação à "paciência estratégica" e sua adesão à austeridade, disseram analistas do Clocktower Group em uma nota.

"Embora não tenham sido introduzidas medidas de estímulo específicas, os sinais pró-estímulo foram claros e decisivos."