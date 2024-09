Dólar recua frente ao real após promessas de mais estímulo na China

"Mostra que aquele pacote de estímulos monetários divulgados há dois dias faz parte de um conjunto mais amplo de ação e demonstra que as autoridades chinesas estão preocupadas com a perda de ritmo do país", completou.

Com isso, o dólar recuava frente ao peso chileno, o peso mexicano e o rand sul-africano.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,10%, a 100,840.

No cenário externo, as atenções também se voltavam para novos dados econômicos dos Estados Unidos, com operadores em busca de sinais sobre o estado do mercado de trabalho, a fim de projetar o próximo movimento do Federal Reserve.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou que o número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego recuou para 218.000 na semana encerrada em 21 de setembro, abaixo da expectativa de economistas consultados pela Reuters, que esperavam um aumento para 225.000, ante 219.000 pedidos revisados para baixo na semana anterior.

Os dados moveram as apostas de um corte de 50 pontos-base pelo Federal Reserve em novembro um pouco para baixo, de 60% para 56%, à medida que não mostraram um enfraquecimento adicional do mercado de trabalho, o que o banco central dos EUA procura evitar com o ciclo de afrouxamento monetário.