Índice europeu STOXX 600 atinge recorde de fechamento com estímulo da China

Contrariando a tendência, as ações de pesos-pesados do setor de energia caíram 3%, já que os preços do petróleo bruto recuaram mais de 2% devido a uma notícia de que a Arábia Saudita abrirá mão de sua meta de preço em preparação para o aumento da produção, e com a OPEP+ pronta para aumentar a produção em dezembro.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,20%, a 8.284,91 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,69%, a 19.238,36 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 2,33%, a 7.742,09 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,68%, a 34.409,34 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,36%, a 11.953,20 pontos.