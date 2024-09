Total Linhas Aéreas mira compra de aviões da chinesa Comac

A compra poderia representar um "marco importante para a economia brasileira" uma vez que fortaleceria o relacionamento do país com a China, disse o senador Rogério Carvalho (PT-SE), que participou de reuniões com a Total.

Mas o Brasil esperaria reciprocidade, acrescentou ele, com um aumento na demanda chinesa por jatos da Embraer.

A Embraer vê a China como um mercado-chave, mas tem enfrentado dificuldades para conseguir novos negócios no país desde o fechamento de uma joint venture em Harbin em 2016.

Após uma visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Pequim no ano passado, a Embraer fechou um acordo para converter 20 de suas aeronaves em aviões de carga com um parceiro em Lanzhou, mas expectativas de vendas de jatos de passageiros para uma companhia aérea chinesa acabaram frustradas.

FINANCIAMENTO, CERTIFICAÇÃO

As conversas entre a Total e a Comac incluem a possibilidade de financiamento de 80% do valor total em até 10 ou 12 anos pelo Banco de Desenvolvimento da China, disse Almada, acrescentando que cada C919 custa cerca de 90 milhões de dólares a preço de tabela.