Fluxo fraco de dados da zona do euro continua aumentando argumentos a favor do corte de juros pelo BCE

Por Balazs Koranyi

FRANKFURT (Reuters) - A inflação diminuiu mais do que o esperado em duas das maiores economias da zona do euro e o mercado de trabalho alemão continuou a esfriar neste mês, aumentando os argumentos já substanciais para que o Banco Central Europeu reduza ainda mais os custos dos empréstimos no próximo mês.

A economia da zona do euro vem contornando a recessão durante a maior parte do ano e as pressões sobre os preços diminuíram mais do que o esperado nos últimos meses, alimentando argumentos de que o BCE ficou para trás no apoio a uma economia em dificuldades.