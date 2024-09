Chair do Fed diz que juros atingirão nível neutro "com o tempo", não em trajetória definido com antecedência

"Se a economia evoluir de forma geral conforme o esperado, a política monetária se moverá ao longo do tempo em direção a uma postura mais neutra", disse Powell. "Mas não estamos em um curso definido com antecedência. Os riscos são dos dois lados, e continuaremos a tomar nossas decisões reunião a reunião."

O Fed reduziu os juros em 50 pontos-base em sua reunião de 17 e 18 de setembro, diminuindo a faixa de 5,25% a 5,50%, a mais alta em 20 anos e que havia sido mantida por 14 meses, para a faixa atual de 4,75% a 5,00%.

As projeções econômicas divulgadas nessa reunião mostraram que a expectativa mediana das autoridades de que a taxa caia ainda mais para a faixa de 4,25% a 4,50% até o final do ano, para a faixa de 3,25% a 3,50% até o final de 2025, com o afrouxamento monetário terminando em 2026 com os juros básicos em torno do nível "neutro" estimado de longo prazo de 2,9%.

No entanto, os investidores estão divididos sobre se o banco central dos EUA entrará em uma série de cortes de 25 pontos percentual agora ou se talvez seja levado a fazer outro grande corte se o mercado de trabalho enfraquecer ou se a inflação desacelerar mais do que o esperado.

A referência de Powell aos riscos "dos dois lados", entretanto, aponta para um debate aberto à medida que os dados se acumulam, com a divulgação na sexta-feira do relatório de emprego de setembro sendo o primeiro dos dois principais relatórios do mercado de trabalho que o Fed receberá antes da reunião de 6 e 7 de novembro.

Os dados mais recentes sobre a inflação mostraram uma taxa de apenas 2,2%, próxima à meta do Fed, enquanto o núcleo do índice, que não inclui os custos de alimentos e energia, está estagnado em torno de 2,6% a 2,7% há quatro meses.