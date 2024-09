Goolsbee reitera argumento a favor de trajetória prolongada de cortes de juros do Fed

Quanto ao ritmo e ao escopo final dos cortes na taxa básica, a taxa de juros de referência overnight do Fed "precisa cair muito mais do que 25 pontos-base nos próximos 12 meses. Serão muitos cortes", e o conjunto mais recente de previsões do banco central mostra que os formuladores de política monetária estão de acordo com essa perspectiva, disse Goolsbee.

O Fed embarcou no que projeta ser um fluxo constante de cortes na taxa de juros, impulsionado pela diminuição das pressões inflacionárias e pelo aumento dos riscos para o mercado de trabalho. Goolsbee destacou que a economia se normalizou em grande parte, o que permitiu que o Fed, neste mês, reduzisse sua taxa básica em 0,50 ponto percentual, para a faixa de 4,75% a 5,00%.

Goolsbee ressaltou o que considerou fatores de cautela para o mercado de trabalho, acrescentando que a taxa de desemprego atual, de 4,2%, parece estar em torno de um ritmo sustentável.

Com a iminência de uma greve dos trabalhadores portuários dos EUA, Goolsbee disse estar preocupado com o que uma paralisação prolongada poderia causar à economia.