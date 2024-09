Bolsas da China têm maiores ganhos diários desde 2008 com estímulos

Isso elevou seus ganhos em cinco dias desde a última terça-feira, quando Pequim começou a anunciar medidas de estímulo para deter a desaceleração da economia, para 21,4%, o maior valor desde 1996.

Esse também foi o melhor ganho percentual diário para ambos os índices desde 2008.

Os ganhos vertiginosos das ações chinesas têm sido resultado das medidas de estímulo mais agressivas desde a pandemia anunciadas por Pequim na semana passada - que vão desde cortes de taxas de juros até apoio fiscal - em uma tentativa de sustentar sua economia.

Em especial, para impulsionar as ações, o Banco do Povo da China também introduziu duas novas ferramentas para fortalecer o mercado de capitais, uma das quais inclui um programa de swap que permite que fundos, seguradoras e corretoras tenham acesso mais fácil a financiamento para comprar ações.

Além do impulso positivo, houve notícias no domingo de que o banco central da China dirá aos bancos para reduzirem as taxas de hipoteca para empréstimos imobiliários existentes antes de 31 de outubro, como parte de políticas abrangentes para apoiar o mercado imobiliário do país.