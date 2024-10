Banco do Japão sinaliza pausa no aumento dos juros após corte do Fed

"As incertezas aumentaram em relação à economia dos EUA e ao ritmo de cortes nas taxas pelo Fed. É preciso prestar atenção à possibilidade de que esses fatores tenham um impacto negativo sobre as taxas de câmbio do iene e os lucros das empresas no Japão", disse um integrante do Banco do Japão, segundo o documento.

Até mesmo um defensor de futuros aumentos da taxa de juros pediu paciência ao puxar o gatilho, segundo o resumo, uma reviravolta em relação à reunião anterior, em julho, quando muitos dos nove membros do conselho votaram a favor de um aumento da taxa para evitar o risco de uma inflação muito alta.

"Continuo convencido de que, se for confirmado que não haverá nenhuma revisão importante para baixo em nossa perspectiva, é desejável aumentar as taxas sem levar muito tempo", disse outro membro.

"Mas os aumentos das taxas não devem ser um fim em si mesmo", disse o membro, pedindo a necessidade de aguardar o momento "apropriado" para aumentar os custos dos empréstimos.

Dadas as incertezas econômicas e de mercado, não é desejável que o Banco do Japão aumentasse ainda mais as taxas neste momento, pois isso poderia sugerir que o banco central está mudando para um ciclo de aperto monetário completo, segundo uma terceira opinião.

"As incertezas econômicas no exterior aumentaram. Por enquanto, devemos examinar atentamente os acontecimentos no exterior e no mercado", mostrou uma quarta opinião, acrescentando que os aumentos das taxas podem esperar até que essas incertezas diminuam.