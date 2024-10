Campos Neto cita taxa neutra de 4,75% do Brasil, maior que em outros países

Por Fabricio de Castro

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira que a taxa de juros neutra considerada pela autarquia atualmente é de 4,75% e reconheceu que ela está acima do verificado em outros países.

"Usamos 4,75% para a estimativa de juros neutros... está entre 4,5% e 5%", afirmou Campos Neto no evento “Cenário econômico do Brasil e desdobramentos para 2025”, promovido pela Aurum Wealth Management & Multi Family Office e Veedha Investimentos, em São Paulo. "A taxa neutra no Chile é em torno de 1%; no Brasil é 4,75%", comparou.