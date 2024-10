Dólar à vista cai após Moody's elevar nota do Brasil

Na B3, às 17h19 o dólar para novembro -- atualmente o mais líquido no mercado brasileiro -- estava mais alinhado ao exterior, com alta de 0,32%, aos 5,4625. Neste caso, boa parte do impacto da decisão da Moody’s se deu ainda na terça-feira, já que o segmento futuro estava aberto no momento do anúncio.

No fim da tarde de terça-feira a Moody's elevou a nota do Brasil de Ba2 para Ba1 e manteve a perspectiva positiva. A mudança da nota deixou o Brasil a um degrau do chamado "grau de investimento", classificação dada a países com baixo risco de calote.

Em nota, a Moody´s destacou que o país tem tido um crescimento mais robusto do que o previsto anteriormente e um histórico crescente de reformas que têm dado resiliência ao seu perfil de crédito, ainda que a credibilidade do arcabouço fiscal seja "moderada".

Após o anúncio do fim da tarde de terça, o dólar para novembro negociado na B3 despencou. Mas como a moeda à vista já havia fechado, o impacto da notícia no segmento spot ficou para esta quarta-feira.

Assim, o dólar à vista atingiu a cotação mínima de 5,4054 reais (-1,07%) já no início da sessão, às 9h04.

Como vem ocorrendo em sessões recentes, o nível de 5,40 reais atuou como resistência técnica e as cotações passaram a se recuperar durante a manhã.