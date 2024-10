Ibovespa fecha em alta com ajuda de Moody's e commodities

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, chegando a encostar nos 135 mil pontos no melhor momento, embalado pelo "upgrade" da nota de crédito do Brasil pela Moody's, além do avanço de commodities como o petróleo e o minério de ferro no exterior.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,74%, a 133.476,78 pontos, tendo marcado 134.921,66 pontos na máxima e 132.495,16 pontos na mínima do dia, segundo dados preliminares.

O volume financeiro no pregão somava 19,2 bilhões de reais antes dos ajustes finais.