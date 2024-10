Juros estavam "fora de sincronia" antes de corte do Fed e luta contra inflação ainda não terminou, diz Barkin

Por Howard Schneider

WILMINGTON, Carolina do Norte (Reuters) - O corte de 0,50 ponto percentual na taxa de juros do banco central dos Estados Unidos no mês passado foi um reconhecimento de que a taxa básica estava "fora de sincronia" com a situação da economia, mas não deve ser considerado como um sinal de que a batalha contra a inflação terminou, disse o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, nesta quarta-feira.

Com a queda da inflação e o desemprego em torno de o que é considerado sua taxa sustentável de longo prazo, "o número que agora parecia fora de sincronia era a taxa básica do Fed, que não precisa mais ser tão restritiva, dado o progresso que foi feito", disse Barkin em comentários em uma conferência econômica da Universidade da Carolina do Norte.