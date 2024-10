Wall St abre em baixa com nervosismo de investidores por tensões no Oriente Médio

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta quarta-feira, com os investidores avaliando uma possível escalada nas tensões geopolíticas no Oriente Médio, enquanto uma pesquisa dissipou preocupações sobre um rápido arrefecimento no mercado de trabalho.

O Dow Jones caía 0,08% na abertura, para 42.125,14 pontos. O S&P 500 recuava 0,19% na abertura, a 5.698,14 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdia 0,24%, para 17.867,124 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)