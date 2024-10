Concessionários melhoram previsão de vendas de veículos em 2024, após crescimento em setembro

A estimativa para os licenciamentos de carros e comerciais leves se manteve em crescimento de 15%, a 2,5 milhões de unidades.

Em setembro, as vendas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil somaram 236.353 veículos, queda de 0,4% na comparação mensal, mas crescimento de quase 20% sobre o desempenho de um ano antes, quando o mercado foi afetado por um movimento de antecipação de compras motivado por incentivo do governo federal.

Segundo a Fenabrave, por dia útil, as vendas de setembro corresponderam a 19,7 mil emplacamentos, acima dos 18,2 mil de julho e dos 19,2 mil de agosto, que até então tinham sido os meses com maior volume de licenciamentos no ano.

"Isso mostra que o mercado está se estabilizando com um bom volume de vendas e que as projeções da Fenabrave estão assertivas", disse o presidente da entidade, José Maurício Andreta Jr, em comunicado.

Apesar do aumento dos juros pelo Banco Central em agosto, o setor não percebeu "impacto na oferta de crédito para financiamentos de veículos", afirmou o executivo.