Ibovespa fecha com alta tímida em dia de ajustes e volume fraco

- LOCALIZA ON avançou 3,46%, após fechar na véspera na mínima em mais de um mês. Em relatório a clientes nesta sexta-feira, analistas do BTG Pactual afirmaram esperar que a companhia relate melhores resultados trimestrais após um segundo trimestre altamente poluído, apresentando um ambiente de preços ainda sólido para suas divisões de aluguel, melhor lucratividade de aluguel e melhores tendências de depreciação.

- ASSAÍ ON subiu 3,41%, em dia de recuperação após acumular na semana até a véspera queda de 17% na esteira de decisão da Receita Federal de cobrar arrolamento de bens no valor de 1,265 bilhão de reais por contingências tributárias em discussão do GPA. O papel também tem sido pressionado desde o segundo trimestre por outros fatores como o cenário macro, concorrência e efeitos das bets.

- BRADESCO PN avançou 0,13%, em dia mais positivo para o setor, com SANTANDER BRASIL UNIT fechando em alta de 0,77% e ITAÚ UNIBANCO PN apurando acréscimo de 0,2%. Na contramão, BANCO DO BRASIL ON cedeu 0,15%.

- PETROBRAS PN recuou 0,26%, reflexo de ajustes após fortes altas recentes acompanhando o salto do petróleo no exterior. Nesta sessão, o Brent subiu 0,55%. Na semana, Petrobras PN contabilizou uma valorização de 4,79%. A presidente da companhia afirmou na véspera à Reuters que a estratégia da estatal tem conseguido proporcionar estabilidade de preços de combustíveis em ambiente de volatilidade externa.

- VALE ON fechou em baixa de 0,73%, em mais um dia sem a referência do mercado chinês, enquanto o contrato de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Cingapura subiu 0,19%. No setor, CSN MINERAÇÃO ON caiu 4,82%, com CSN ON, sua controladora, terminando em baixa de 2,17%.

- CLEARSALE ON, que não está no Ibovespa, disparou 11,7%, após acordo pelo qual a empresa de dados de consumo e prevenção de fraudes será comprada pela Serasa Experian, em transação de cerca de 2 bilhões de reais.