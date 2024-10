Gasolina poderá conter 30% de etanol em 2025, diz relator do PL Combustível do Futuro

Nessa linha, o deputado Arnaldo Jardim afirmou que, com a nova lei, o Brasil se consolida na vanguarda da produção de biocombustíveis.

"Não tenho dúvida de que o mundo todo, cada vez mais, migrará para a produção de biocombustíveis. Nós estamos indo daqui a um mês para a COP29, o Brasil pode levar (essa aprovação) na sua bagagem", afirmou.

O projeto aprovado na Câmara, além de prever a elevação do uso do etanol em automóveis, incentiva a produção de novos combustíveis, como SAF (sustentável de aviação) e biogás, e deverá facilitar um aumento da mistura de biodiesel no diesel, impulsionando indústrias como as de cana-de-açúcar, milho e soja, que já respondem por parcela significativa do consumo de biocombustíveis no Brasil.

"Este projeto inaugura um novo momento da economia nacional caracterizado por fortes investimentos no parque industrial nacional e pela forte agregação de valor em toda a cadeia de agronegócio, impulsionando a economia e o emprego verde", disse em nota o presidente do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), Francisco Turra.

Segundo projeção do governo, a nova lei promete destravar investimentos de 260 bilhões de reais e evitar emissões de 705 milhões de toneladas de dióxido de carbono até 2037.

(Por Marta Nogueira)