Ibovespa recua com declínio de commodities; Azul dispara

No exterior, a China era um dos destaques no noticiário, com Pequim afirmando estar "totalmente confiante" em atingir sua meta de crescimento para o ano inteiro, mas sem adotar medidas fiscais mais vigorosas, o que decepcionou investidores.

"As expectativas foram elevadas, mas a entrega foi decepcionante", disse à Reuters o estrategista cambial Christopher Wong, da OCBC.

No Brasil, a equipe da XP chamou a atenção para a sabatina de Gabriel Galípolo na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no Senado, afirmando que a expectativa é que sua aprovação para a presidência do Banco Central ocorra sem grandes obstáculos.

DESTAQUES

- AZUL PN saltava 19,65%, após a companhia aérea chegar a um acordo com arrendadores de aeronaves e fabricantes de equipamentos que envolve troca de cerca de 3 bilhões de reais em obrigações de dívida por emissão de novas ações da empresa.

- VALE ON recuava 3,27%, com o setor de mineração e siderurgia como um todo no vermelho, na esteira do futuros do minério de ferro, com o contrato mais negociado em Dalian, na China, fechando o dia em queda de mais de 2%. CSN MINERAÇÃO ON perdia 4,46%.