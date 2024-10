S&P 500 e Nasdaq sobem com foco em dados de inflação e balanços do terceiro trimestre

Por Lisa Pauline Mattackal e Pranav Kashyap

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq subiam nesta terça-feira, com os investidores voltando suas atenções para a temporada de balanços do terceiro trimestre e para dados de inflação nos Estados Unidos, em busca de pistas sobre as futuras decisões do Federal Reserve sobre a taxa de juros.

O Dow Jones caía 0,04%, a 41.938,75 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,54%, a 5.726,58 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,84%, a 18.075,00 pontos.