Eletrobras assina conversão de contratos de termelétricas no Norte compradas pela Âmbar

Com a conversão dos contratos, a energia gerada pelas termelétricas Aparecida, Jaraqui, Tambaqui, Cristiano Rocha, Manauara e Ponta Negra deixa de ser paga pela distribuidora do Amazonas e passa a ser custeada pela Conta de Energia de Reserva (Coner), paga com encargos cobrados na conta de luz de todos os consumidores do país.

Essa medida visa reduzir a sobrecontratação da distribuidora amazonense -- um problema que piora a situação econômico-financeira da empresa --, mas foi criticada por alocar custos nos consumidores de energia e também por tornar mais atrativa a operação privada de venda dessas usinas da Eletrobras para a Âmbar, já que anteriormente os empreendimentos sofriam com inadimplência nos pagamentos da energia.

(Por Letícia Fucuchima)