Furacão Milton pode custar até US$100 bi para seguradoras, dizem analistas

As perdas com seguro causadas pelo Milton podem ser de entre 60 a 100 bilhões de dólares se o furacão tiver impacto direto na área densamente povoada de Tampa, segundo analistas da Morningstar DBRS.

Uma perda de 100 bilhões de dólares colocaria o Milton em pé de igualdade com o Katrina em 2005, acrescentaram, dizendo que as perdas com seguro provavelmente seriam "substanciais, mas não catastróficas".

O Katrina causou a maior perda segurada de um furacão.

A segunda maior perda veio do Ian, que atingiu a Flórida em 2022 e gerou perdas de cerca de 60 bilhões de dólares.

Analistas da RBC estimaram que o Milton levaria a perdas semelhantes às do Ian, que deveriam ser "muito administráveis" para o setor de seguros.

Analistas da Jefferies estimaram uma perda segurada de dezenas de bilhões de dólares caso o furacão tenha um grande impacto em uma das regiões mais populosas da Flórida.