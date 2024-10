Preços ao produtor dos EUA ficam inalterados em setembro

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao produtor dos Estados Unidos permaneceram inalterados em setembro, apontando para uma perspectiva de inflação ainda favorável e corroborando as opiniões de que o Federal Reserve cortará novamente a taxa de juros no próximo mês.

A leitura inalterada do índice de preços ao produtor para a demanda final no mês passado seguiu-se a um avanço não revisado de 0,2% em agosto, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria 0,1%.

Nos 12 meses até setembro, os preços ao produtor aumentaram 1,8%, depois de terem subido 1,9% em agosto. Dados do governo divulgados na quinta-feira mostraram que os preços ao consumidor subiram um pouco mais do que o esperado em setembro, impulsionados pelos custos mais altos dos alimentos.