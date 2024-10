Mercado vê déficit primário menor neste ano e em 2025, mas dívida maior, mostra Prisma

Os dados vêm em meio a preocupações persistentes do mercado com a capacidade do governo de melhorar a trajetória fiscal, com dúvidas sobre o impacto de medidas arrecadatórias e incertezas em relação a cortes de despesas, enquanto o aumento nos juros básicos eleva o custo da dívida pública.

A meta do governo é zerar o déficit primário ao fim deste ano, também com alvo de déficit zero nas contas de 2025.

Para a arrecadação, a expectativa mediana subiu para este ano e o próximo. A nova projeção indica a entrada de 2,645 trilhões de reais em 2024, contra 2,634 trilhões de reais estimados no mês anterior. Em 2025, a arrecadação federal é vista em 2,799 trilhões de reais, contra 2,779 trilhões de reais projetados em setembro.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que as compensações aprovadas pelo Senado para a desoneração da folha de empresas não serão suficientes para atender à decisão do Supremo Tribunal Federal, que exigiu essa cobertura, e, por isso, será preciso fazer um debate com o Congresso sobre o tema até o fim do ano, indicando a necessidade de aprovação de novas medidas arrecadatórias.

Os economistas consultados no Prisma ainda deixaram estável a projeção para as despesas totais do governo central neste ano -- em 2,210 trilhões de reais -- e elevaram a estimativa para 2025 -- 2,369 trilhões de reais, de 2,366 trilhões de reais em setembro.

(Por Bernardo Caram)