Minério de ferro sobe com novas esperanças de estímulo de Pequim

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta segunda-feira, com as perspectivas renovadas de mais estímulos fiscais da China após uma reunião importante do governo, que melhorou o sentimento no maior mercado consumidor de aço.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,97%, a 800,5 iuanes (113,08 dólares) a tonelada, depois de ter saltado mais de 3% no início da sessão.