SP tem 537 mil sem luz no 3º dia após temporal; resposta da Enel ficou aquém, diz regulador

O apagão após evento climático considerado extremo, que deixou ao menos cinco mortos na região, repete uma realidade vivida na área de concessão paulista da Enel desde o fim do ano passado, uma situação que vem revoltando consumidores e autoridades e que levou à aplicação de multas milionárias devido à demora da companhia em restabelecer a prestação dos serviços para a população.

De acordo com a Enel São Paulo, desde sexta-feira 1,5 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado, enquanto 537 mil ainda estão sem luz. São 354 mil clientes sem energia na capital, 36,9 mil em Cotia, 32,7 mil em Taboão da Serra, e 28,1 mil em São Bernardo do Campo.

No mês passado, a Enel São Paulo chegou a apresentar as ações de um plano de contingência elaborado para enfrentar eventos climáticos extremos durante o verão em suas três distribuidoras, que atendem 15 milhões de clientes nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará.

Segundo a empresa, estavam previstas até 2026 a contratação de 5 mil novos colaboradores próprios, para reforçar equipes de campo, e a incorporação de 1.650 novos veículos à frota.

Segundo informações da Enel e da agência reguladora Aneel, para atender ao apagão da última sexta-feira as equipes de campo da concessionária paulista foram reforçadas com pessoal emprestado pelas distribuidoras da Enel no Rio de Janeiro e Ceará e também por outras concessionária, como EDP São Paulo e Light e a transmissora ISA Cteep.

Na noite da véspera, diretores das agências reguladoras federal e estadual responsáveis por fiscalizar a prestação dos serviços de energia elétrica apontaram preocupação com a capacidade de mobilização e velocidade das equipes da Enel em responder à população após o temporal.