STOXX 600 fecha em pico em duas semanas, com balanços e decisão do BCE em foco

Por Paolo Laudani e Sruthi Shankar e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias encerraram a sessão volátil desta segunda-feira no maior nível em duas semanas, antes da divulgação de balanços corporativos e da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira, em meio a certa cautela depois que promessas de estímulo da China no final de semana decepcionaram.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,53%, a 524,76 pontos, com ações de tecnologia, defesa e serviços públicos subindo mais de 1,2% cada.