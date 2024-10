Aneel propõe que distribuidoras encerrem litígios e paguem multas antes de renovar contratos

"No momento em que nós iremos repactuar um longo período de concessão..., a nosso juízo, não faz nenhum sentido que as empresas continuem litigando com o poder concedente, com a agência reguladora, em temas (de prestação dos serviços) que já foram ultrapassados", afirmou o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, durante reunião do colegiado nesta terça-feira.

"O recurso à Justiça é perfeitamente possível, faz parte do Estado democrático de direito que temos no Brasil, no entanto, também é uma prerrogativa e uma discricionariedade do poder concedente de fazer essas renovações", acrescentou, ao defender a inclusão da regra.

O debate ocorre em meio ao apagão em São Paulo, onde cerca de 250 mil clientes da distribuidora da Enel na região metropolitana ainda estão sem luz nesta terça-feira depois de um temporal ocorrido na sexta-feira, uma situação que revoltou a população local e levou à mobilização de autoridades.

Segundo Feitosa, a Aneel também entende ser necessário que as distribuidoras paguem multas administrativas que estão judicializadas antes de renovar os contratos.

"Esses recursos são devidos à CDE (custeada pelos consumidores via conta de luz)... Portanto, isso reduz os encargos setoriais a serem pagos pelos consumidores".

As multas administrativas aplicadas às distribuidoras de energia podem chegar a valores milionários.