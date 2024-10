Citigroup tem lucro acima da estimativa com impulso de unidade de investimentos

A atividade da unidade de investimentos foi um ponto positivo pelo segundo trimestre consecutivo, uma vez que a receita aumentou 31%, chegando a 934 milhões de dólares. Os executivos de Wall Street estão otimistas de que o corte da taxa de juros do Federal Reserve no mês passado abrirá caminho para mais negócios e ofertas públicas iniciais.

"Em um ano crucial, este trimestre contém várias evidências de que estamos indo na direção certa e que nossa estratégia está ganhando força", disse a presidente-executiva, Jane Fraser, em um comunicado.

As despesas operacionais totais diminuíram 2% no terceiro trimestre.

A provisão total do Citi para perdas de crédito aumentou para cerca de 22,1 bilhões de dólares no final do trimestre, em comparação com 20,2 bilhões de dólares no ano anterior.

Isso fez com que seu lucro líquido caísse para 3,2 bilhões de dólares, ou 1,51 dólar por ação, em comparação com 3,5 bilhões de dólares, ou 1,63 dólar por ação, um ano antes.

Ainda assim, o banco superou com folga as expectativas médias dos analistas de 1,31 dólar por ação, de acordo com as estimativas compiladas pela LSEG.