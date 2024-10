Confiança do investidor alemão sobe mais do que o esperado em outubro

Os fatores que contribuíram para o aumento incluem a expectativa de taxas de inflação estáveis e a perspectiva associada de novos cortes nos juros pelo Banco Central Europeu, disse o presidente do ZEW, Achim Wambach.

Sinais positivos também estão vindo dos mercados para os quais a Alemanha exporta, com as expectativas econômicas para a zona do euro, os Estados Unidos e a China melhorando significativamente, acrescentou ele.

Embora o indicador de confiança econômica tenha melhorado, a avaliação da situação econômica caiu para -86,9 pontos, de -84,5 no mês anterior.

Quase nove em cada dez entrevistados avaliaram a situação econômica atual como negativa, segundo a pesquisa.