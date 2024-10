Lucro do Goldman Sachs sobe 45% com forte desempenho de banco de investimento

(Reuters) - O lucro do Goldman Sachs aumentou 45% no terceiro trimestre, com a unidade de banco de investimento se beneficiando de uma recuperação nas operações de negócios.

O Goldman Sachs se une ao JPMorgan Chase, que também se beneficiou da recuperação do setor de banco de investimento, conforme clientes corporativos ficam mais confiantes sobre a perspectiva econômica, impulsionando ofertas de dívida e ações.

"Nosso desempenho demonstra a força de nossa franquia de classe mundial em um ambiente operacional em melhoria", disse o presidente-executivo do Goldman Sachs, David Solomon, em comunicado.