Equatorial prioriza distribuição de energia e saneamento, vê menos oportunidade em transmissão e geração

De acordo com a apresentação, a Equatorial poderá pedir à agência reguladora Aneel, já no mês que vem, a antecipação da renovação das concessões no Maranhão e Pará, cujos contratos vencem só em 2028 e 2030, respectivamente.

A companhia afirma que as duas empresas atendem aos critérios de prestação adequada dos serviços para a prorrogação em 2025 e que, se aceita essa antecipação, o aditivo contratual poderia ser assinado em abril do próximo ano.

Já em um segundo cenário, de não antecipação, a Equatorial poderá requer a renovação contratual em julho de 2025 para a distribuidora paraense e em agosto de 2027 para a maranhense.

Em saneamento, a companhia apostará na Sabesp, que passou a ter a Equatorial como acionista de referência em seu processo de privatização, buscando acelerar investimentos e outras ações previstas pós-privatização, como "readequação de cargos e salários" e "implementação do modelo de gestão".

Além da Sabesp, a Equatorial prevê avançar com a universalização dos serviços de saneamento no Amapá e também avalia crescimento por meio de novas licitações "dentro de São Paulo e privatizações que ocorrerão no Brasil", em processos que poderá participar via Sabesp ou com a holding.

A empresa listou na apresentação onze projetos de saneamento no Brasil, que somam um total de investimentos de 87,2 bilhões de reais e um público consumidor de 29,2 milhões de pessoas.