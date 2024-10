Vale-gás está sendo redesenhado e será apresentado a Lula após volta da Rússia, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que o programa de vale-gás como proposto pelo governo está sendo redesenhado pela área econômica e será apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois que ele retornar de sua viagem à cúpula do Brics na Rússia, que acontece na próxima semana.

Em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto após reunião com Lula, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o presidente da Febraban, Isaac Sidney, Haddad disse que tem conversado com Lula sobre o desenho futuro do arcabouço e apontou que a longevidade da regra fiscal é uma preocupação do governo.

(Por Victor Borges)