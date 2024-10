Índices da China fecham em baixa com falta de novos estímulos ao setor imobiliário

"O briefing tratou principalmente da implementação de políticas anunciadas anteriormente, incluindo algumas já em operação", disse Shi Jiangwei, analista da Shanghai Minority Asset Management.

O plano de 1 milhão de casas em "vilas urbanas" também ficou aquém das expectativas e não se compara ao esquema de renovação de favelas lançado em 2015, disseram analistas da Shanghai Minority.

As ações do setor imobiliário negociadas na China e em Hong Kong caíram 7,9% e 6,7%, respectivamente, revertendo os ganhos da sessão anterior.

O sentimento em relação ao setor imobiliário da China tem sido um fator importante observado pelos investidores nos mercados acionários, uma vez que a segunda maior economia do mundo está lidando com uma crise no setor.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,7%, a 38.911 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,02%, a 20.079 pontos.