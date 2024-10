Haddad diz que primeiro leilão do Eco Invest alavancou R$45 bi para projetos sustentáveis

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que o primeiro leilão do programa Eco Invest alavancou 45 bilhões de reais em financiamentos para projetos sustentáveis a partir de 7 bilhões de reais aportados em instrumento de "blended finance", que mescla capital público e privado.

"O público entra com 1 real e o privado entra com no mínimo 6 reais, um recurso a juro baixo para alavancar projetos de transformação ecológica", afirmou, durante o lançamento do programa Acredita, em São Paulo.

"E em áreas de fronteira, não estamos falando da velha indústria, estamos falando do que há de mais moderno no mundo", acrescentou.