Biomm obtém aprovação da Anvisa para medicamento usado no tratamento de câncer

(Reuters) - A Biomm comunicou que a Anvisa aprovou nesta segunda-feira registro do produto Bevyx (bevacizumabe), um anticorpo monoclonal, usado no tratamento de diversos tipos de câncer.

"O bevacizumabe é um anticorpo monoclonal...e está em linha com a estratégia da companhia de incorporar outros medicamentos biotecnológicos e oncológicos ao seu portfólio", afirmou a farmacêutica brasileira.

Com a aprovação do registro, a Biomm afirmou que solicitará autorização de preço do produto junto à Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos (CMED).