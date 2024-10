Dólar sobe em linha com exterior em meio à força dos EUA e apostas em vitória de Trump

A China cortou as taxas referenciais de empréstimos nesta segunda conforme previsto, após reduções de outras taxas no mês passado.

Com isso, o dólar subia frente ao peso mexicano e ao peso chileno.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,12%, a 103,580.

No cenário doméstico, agentes financeiros ainda mantinham suas preocupações com os esforços do governo para equilibrar as contas públicas, à medida que esperam a materialização de promessas de medidas de contenção de gastos.

O Executivo planeja detalhar medidas para cumprir as regras do arcabouço fiscal após a realização do segundo turno das eleições municipais, em 27 de outubro.

Analistas consultados pelo Banco Central subiram novamente sua projeção para o nível da Selic no próximo ano, em meio a expectativas mais altas para o avanço do IPCA em 2024 e 2025, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda.