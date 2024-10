Acordo entre Hypera e EMS pode criar maior laboratório farmacêutico do país

A oferta da EMS foi confirmada pela Hypera no mesmo dia em que os principais executivos da companhia promoveram uma conferência com analistas para explicar um plano de otimização de capital de giro marcado por estratégia de redução de estoques nos clientes que tem como objetivo cortar a linha de contas a receber para 60 dias ante os 116 do final do primeiro semestre deste ano, em meio ao cenário de juros elevados do país e queda do real ante o dólar.

Considerado pela próprio presidente-executivo da Hypera, Breno de Oliveira, como uma "estratégia bastante agressiva" da companhia, a expectativa é que o plano gere ganhos para os acionistas no médio a longo prazos, afirmou.

Comentando o anúncio, a EMS afirmou que sua oferta é uma "solução estratégica" para a Hypera atingir as metas anunciadas no seu plano de otimização de capital de giro. Segundo a EMS, a combinação das empresas vai resultar em uma "otimização do ciclo financeiro...com menor impacto nas vendas e na rentabilidade".

NAMORO ANTIGO

Esta não é a primeira vez que notícias em torno de uma possível consolidação envolvendo os maiores laboratórios farmacêuticos do país surgem na mídia.

Em 2022, a Reuters apurou junto a uma fonte com conhecimento do assunto que a Hypera discutiu a venda da companhia para o Grupo NC. Na época, a Hypera também chegou a discutir uma venda para a Eurofarma, acrescentou a fonte.