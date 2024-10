Minério de ferro sobe com demanda firme de curto prazo e mais cortes em taxas da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro subiram nesta segunda-feira, com a demanda de curto prazo permanecendo firme e com o mais recente corte nas taxas de juros na China, maior mercado consumidor de minério, elevando o sentimento.

Mas os ganhos foram limitados pela cautela quanto ao impulso exato que o mercado de aço poderá receber.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,45%, a 769,5 iuanes (108,18 dólares) a tonelada.