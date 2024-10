Reuniões do FMI e do Banco Mundial serão marcadas por guerras, crescimento lento e eleição nos EUA

Mas o assunto que estará inevitavelmente presente nas salas de reunião é a possibilidade de vitória do candidato republicano Donald Trump na disputa pela Casa Branca em 5 de novembro, que pode abalar o sistema econômico internacional com novas tarifas e empréstimos maciços e um afastamento da cooperação climática.

"Sem dúvida, a questão mais importante para a economia global - o resultado da eleição nos EUA - não está na agenda oficial desta semana, mas está na mente de todos", disse Josh Lipsky, ex-funcionário do FMI que agora dirige o Centro Geoeconômico do Atlantic Council.

A eleição "tem implicações enormes sobre a política comercial, sobre o futuro do dólar, sobre quem será o próximo chair do Federal Reserve, e tudo isso afeta todos os países do mundo", acrescentou.

Espera-se que a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, a candidata democrata à Presidência, dê continuidade à retomada da cooperação multilateral do governo de Joe Biden em questões climáticas, tributárias e de alívio da dívida, caso ela vença o pleito do próximo mês.

As reuniões, que começam nesta segunda-feira, provavelmente serão as últimas para a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, que liderou grande parte dos esforços econômicos e climáticos multilaterais do governo Biden.

Yellen disse que "possivelmente" se aposentará do serviço público ao final do mandato de Biden, em janeiro.