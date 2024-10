Chanceler da Alemanha promete impulsionar investimentos e atrair trabalhadores qualificados ao país

"Precisamos de mais crescimento. O bolo tem que aumentar novamente", disse ele, acrescentando que sua iniciativa de crescimento planejada visa reduzir a burocracia, oferecer incentivos para investimentos e garantir que a energia fosse acessível e sustentável.

Ele enfatizou a importância de trazer mais trabalhadores qualificados para o mercado de trabalho, inclusive do exterior, e criar mais flexibilidade com relação às horas de trabalho e à idade de aposentadoria.

No início deste mês, o Ministério da Economia cortou sua previsão econômica, dizendo que espera uma contração de 0,2% este ano, em comparação com uma projeção anterior de crescimento de 0,3%, ressaltando a posição da Alemanha como retardatária entre as principais economias do Grupo dos Sete.

A economia voltada para a exportação está tendo que se ajustar depois de se beneficiar durante décadas da energia barata da Rússia para a indústria. A Alemanha se desfez disso desde a invasão em grande escala da Ucrânia por Moscou e está se voltando para alternativas.

Scholz também disse que o governo, composto por seu Partido Social-Democrata, pelos verdes e pelos democratas livres pró-negócios, tem como objetivo fortalecer a Alemanha como um centro financeiro e que é crucial para a Comissão Europeia concluir a união do mercado de capitais.

Com relação à burocracia da UE, ele disse que Bruxelas está certa em garantir a aplicação de regras comuns no mercado interno.