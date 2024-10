China registra forte aumento em perdas econômicas com desastres naturais no 3º tri

Esse valor é mais de duas vezes superior aos 93,16 bilhões de iuanes registrados em perdas no primeiro semestre deste ano.

Os números destacam como a China está cada vez mais exposta a fenômenos climáticos extremos, que têm sido amplificados pelas mudanças climáticas.

Em setembro, o centro financeiro de Xangai foi paralisado pelo tufão Bebinca, o ciclone tropical mais poderoso a atingir diretamente a cidade em 70 anos. Neste mês, o supertufão Yagi - o mais forte já registrado - passou por Hainan, interrompendo o fornecimento de energia para quase 1 milhão de residências na província.

O recorde de chuvas e os fortes tufões durante o verão (no Hemisfério Norte) têm interrompido o fornecimento de alimentos, aumentando os preços ao consumidor e diminuindo a produção agrícola. As perdas econômicas diretas atingiram 323,2 bilhões de iuanes nos três primeiros trimestres, acima dos 308,3 bilhões de iuanes do ano anterior, de acordo com os dados do ministério.

O clima cada vez mais extremo tem elevado o custo para a economia da China. O país lançou uma estratégia de adaptação em âmbito nacional há mais de dois anos, mas as perdas econômicas mostram que a China ainda não se tornou suficientemente resistente ao impacto crescente dos desastres naturais.

Nos primeiros nove meses, mais de 84 milhões de pessoas foram afetadas, com o número de pessoas mortas ou desaparecidas totalizando 836, enquanto quase 3,35 milhões precisaram de reassentamento urgente, informou o ministério.