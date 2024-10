Mudança para veículos elétricos terá impacto de longo alcance, diz FMI

(Reuters) - A transição global para veículos elétricos terá impactos "de longo alcance" no investimento, na produção, no comércio internacional e no emprego, afirmou o Fundo Monetário Internacional nesta terça-feira, como parte de sua atualização das previsões de crescimento econômico global.

A análise foi incluída no último relatório Perspectiva Econômica Global do FMI, divulgado enquanto as autoridades se reúnem nas reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial esta semana para discutir esforços para impulsionar o crescimento global, lidar com o endividamento excessivo e financiar a transição para a energia verde.

"A crescente adoção de veículos elétricos representa uma transformação fundamental da indústria automotiva global. Ela terá consequências de longo alcance", disse o FMI.