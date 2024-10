Taxas de juros curtas têm leve alta e longas caem com Campos Neto reiterando busca por centro da meta

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs apresentaram movimentos contidos nesta terça-feira, com leve alta entre os contratos mais curtos e leve baixa entre os longos, em um dia de agenda esvaziada no Brasil e nos Estados Unidos e com declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que não fugiram do roteiro da instituição.

No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo -- estava em 11,208%, ante 11,198% do ajuste anterior. A taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 12,71% ante 12,676%.