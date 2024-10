Azul avalia opções para levantar capital e acordo pode estar próximo, dizem fontes

De acordo com as fontes, as duas opções na mesa para a Azul são firmar novo acordo de financiamento com o grupo "ad hoc" de detentores de títulos de dívida da empresa ou receber capital que o banco de investimento Jefferies conseguiu obter com investidores adicionais.

Um potencial acordo com os detentores de títulos de dívida pode envolver uma futura troca de dívida por ações, além de nova dívida, disseram duas das fontes, enquanto a opção do Jefferies se basearia na emissão tradicional de "bonds" conversíveis.

Procurados pela Reuters, a Azul não comentou o assunto e o Jefferies não se manifestou.

Este mês, a companhia aérea disse à Reuters que quer levantar capital - com a possibilidade de usar a Azul Cargo como garantia - após o acordo com arrendadores de aeronaves, e afirmou que tinha várias opções para seguir com a transação.

Não ficou claro se um acordo final ainda inclui oferecer a divisão de carga como garantia.

A Azul firmou acordo de troca de dívida por ações com os arrendadores para aliviar preocupações do mercado sobre seu endividamento. A companhia enfrenta dificuldades por causa da recente desvalorização do real ante o dólar e das inundações em Porto Alegre, importante mercado para a companhia.