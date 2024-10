Boeing não tem solução rápida, diz presidente

Esse é um dia crucial para o fabricante de aviões, que já estava enfrentando as consequências de um limite imposto pelo órgão regulador para a produção de aeronaves MAX, depois de uma angustiante explosão do painel da porta em pleno ar.

Ortberg disse em suas falas que a mudança de cultura foi discutida em uma reunião recente com os principais executivos da empresa.

"Precisamos evitar que os problemas se proliferem e trabalhar melhor em conjunto para identificar, corrigir e entender a(s) causa(s) raiz(es)", disse Ortberg. "Já introduzi uma cadência de negócios muito mais detalhada para conduzir isso em toda a organização e esse processo de mudança está em andamento."

Mas, mesmo que a greve termine, reiniciar a produção do 737 MAX, bem como do 767 e do 777, será um novo desafio, uma vez que a cadeia de suprimentos ainda está enfrentando dificuldades em alguns pontos.

O executivo comentou ainda que a Boeing tinha "muito trabalho a fazer" antes de desenvolver um novo avião.

"Isso inclui estabilizar nossos negócios, melhorar a execução dos programas de desenvolvimento, simplificar o portfólio para fazer o que fazemos bem e restaurar o resultado para que tenhamos um caminho para a próxima aeronave comercial", disse Ortberg.